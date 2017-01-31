وزير المالية الفرنسي : ترامب يشكل خطراً كبيراً على التجارة العالمية

قال وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان الثلاثاء إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكل خطرا كبيرا على التجارة العالمية وإنه سيتعين على أوروبا التصدى لها كي تمنع انهيار المؤسسات الاقتصادية العالمية.

وقال سابان في كلمة أمام لفيف من خبراء الاقتصاد الدوليين الذين اجتمعوا بمقر وزارة المالية الفرنسية “يبدو أن شريكنا الأمريكي يريد أن يتخذ قرارات حماية بشكل منفرد وهو ما قد يزعزع استقرار اقتصاد العالم بأكمله.

“قرارات الإدارة الأمريكية الجديدة تشكل خطرا كبيرا على نظام التجارة العالمي… لا فرنسا ولا أوروبا… بإمكانهما أن تشاهدا (ذلك) دون تحريك ساكن بينما تواجه مؤسساتنا الاقتصادية خطر زعزعة استقرارها”. (REUTERS)

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