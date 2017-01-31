يحدث في ” دولة المؤسسات ” .. وزير يتعرض للتهديد بسبب اقترابه من معالجة ” ملفات فساد كبيرة “

قال عبد الله الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة بشار الأسد إنه تعرض “لتهديدات مباشرة” بسبب اقترابه من معالجة عدد من ملفات الفساد الكبيرة.

ونقلت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام عن الغربي قوله إنه “تعرض لتهديدات مباشرة”، دون الكشف عن اسم الجهة المسؤولة عن التهديد، مشيراً إلى “وجود محاولات سابقة من البعض لعرقلة صدور مرسوم الدمج الذي أنتج المؤسسة السورية للتجارة، ووضع العصي في عجلات مشروع الهيكلة، عبر ما أشاعوه بين الأوساط العامة عن سلبيات الدمج”.

وتحدث الغربي عن “حالة الترهل والفساد الذي يعتري مؤسسات التدخل الإيجابي”، مبيناً أن “حجم الديون على هذه المؤسسات تجاوز 40 مليار ليرة”، ضارباً مثلاً بخسائر مؤسسة الخزن والتسويق التي “تجاوزت 23 مليار ليرة في العام الماضي”.

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