أحدث خطبة لشبيح الجامع الأموي ” الشيخ ” مأمون رحمة : لو أن بشار ترك الحكم لما بقيت أمة عربية و لا إسلامية ( فيديو )
2 ساعتين مضت أهم الأخبار, فلاش
أحدث خطبة لشبيح الجامع الأموي ” الشيخ ” مأمون رحمة : لو أن بشار ترك الحكم لما بقيت أمة عربية و لا إسلامية ( فيديو )
عكس السير
كلام جميل و لا يفهمه الا عاقل و مثقف
انت فهمتو؟! تاري بالفعل الحيوانات بتفهم لغة بعضها..سبحان الله يا رجل!!!
هو حر له رأية بهذا ..لماذ لا نتكلم عن جميع أئمة الانظمة فجميعها تجعل الحكام مألهين و أن على يدهم سيبنى البلد و الخروج علية كالخروج من الدين و و و و أتركو لكل شخص حريتة في الكلام …و قد يتفق معة الألوف كما قد يختلف معة المئات ..