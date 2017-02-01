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أحدث خطبة لشبيح الجامع الأموي ” الشيخ ” مأمون رحمة : لو أن بشار ترك الحكم لما بقيت أمة عربية و لا إسلامية ( فيديو )

‏2 ساعتين مضت أهم الأخبار, فلاش 3 تعليقات

أحدث خطبة لشبيح الجامع الأموي ” الشيخ ” مأمون رحمة : لو أن بشار ترك الحكم لما بقيت أمة عربية و لا إسلامية ( فيديو )

عكس السير

3 تعليقات

  1. كاره للأغبياء
    فبراير 1, 2017 , 12:48 م في 12:48 م

    كلام جميل و لا يفهمه الا عاقل و مثقف

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  2. سوري حر ضد الارهابيين
    فبراير 1, 2017 , 2:11 م في 2:11 م

    هو حر له رأية بهذا ..لماذ لا نتكلم عن جميع أئمة الانظمة فجميعها تجعل الحكام مألهين و أن على يدهم سيبنى البلد و الخروج علية كالخروج من الدين و و و و أتركو لكل شخص حريتة في الكلام …و قد يتفق معة الألوف كما قد يختلف معة المئات ..

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