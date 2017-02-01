أكاديميون سوريون ينضمون للكادر التدريسي في جامعة تركية

بدأت تركيا بتوظيف الأكاديميين السوريين ضمن كوادرها التدريسية في الجامعات، بموافقة مجلس التعليم العالي (YÖK).

وفي بداية العام الدراسي الحالي، أعلنت جامعة “حران” التركية، في ولاية “شانلي أورفة” جنوبي البلاد أنه وبموافقة من “مجلس التعليم العالي، ستوظف ضمن كادرها التدريسي أكاديميين جامعيين سوريين لسد احتياجاتها من الأساتذة الأجانب”.

وقدم 30 أكاديميا سوريا لامتحان أجرته الجامعة في هذا الخصوص، واستطاع 7 منهم اجتياز الامتحان ودخول الكادر التدريسي بالجامعة في مراسم حفل أجريت بمبنى رئاسة الجامعة.

وتمنى رئيس الجامعة البروفيسور رمضان طاش ألطان، في كلمة له بمراسم الحفل النجاح للأكاديميين السوريين.

وقال “قمنا بضم 7 أساتذة لكوادرنا، لقد استقبلت جامعتنا في هذا العام 400 طالب سوري، وهؤلاء يتلقون تعليمهم في عامهم الأول باللغة العربية وفي عامهم الثاني باللغتين العربية والتركية متناصفا، وفي العامين الرابع والخامس باللغة التركية”.

وأضاف “نريد الاستفادة من الشباب السوريين المتميزين وضمهم إلى كوادرنا، نريد العمل بشكل أكثر مع الأساتذة السوريين”.

ولفت إلى أن الأكاديميين السوريين يهاجرون إلى البلدان الأخرى بسبب العراقيل البيروقراطية في بلاده.

وأوضح أن الأكاديميين المذكورين سوف يدرسون في مجالات الفيزياء والرياضيات والعلوم والكيمياء. (ANADOLU)

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