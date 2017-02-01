ألمانيا : المواطنون الألمان مزدوجو الجنسية غير مشمولين بقرار ترامب

أوضح مسؤول ألماني أن الألمان ممن يحملون جواز سفر آخر صادر من الدول السبع التي أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب منع مواطنيها من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما يمكنهم السفر إلى أميركا ولا يشملهم الحظر.

قال يورغين هاردت مسؤول التنسيق في العلاقات الألمانية الأميركية في الحكومة الألمانية، إن مرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مواطنين ألمان ممن يحملون بجانب الجنسية الألمانية جنسية واحدة من الدول السبع ذات الأغلبية المسلمة، التي قرر الرئيس الأميركي منع مواطنيها من دخول الولايات المتحدة.

وقال هاردت إن التوضيح جاء من قبل ممثلين لوزارة الخارجية الأميركية.

وبذلك يمكن للمواطنين الألمان الذين يحملون جنسية مزدوجة السفر دون مشاكل إلى الولايات المتحدة.

وكان كيفن ماكالين المسؤول في وزارة حماية الوطن الأميركية قد قدم توضيحاً مشابهاً في وقت سابق أيضا.

وقال المسؤول الأميركي إنه “يتم تقييم المسافرين على أساس الجوازات التي يقدمونها لغرض الحصول على التأشيرة”.

وأوضح يورغين هاردت مسؤول التنسيق في العلاقات الألمانية الأميركية في الحكومة الألمانية أنه ” قد تم العمل بإجراءات السفر السابقة قبل إصدار مرسوم ترامب، أي أنه يمكن للألمان الذين يصل عددهم إلى 130 ألف ألماني، ممن يحملون جواز سفر صادر من إحدى الدول السبع التي يشملها الحضر الحصول على تأشيرة”. (DPA)

عكس السير