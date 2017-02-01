ألمانيا : منح مبلغ مالي لكل لاجئ يقرر سحب طلب لجوئه و العودة إلى بلاده

عززت الحكومة الألمانية دعمها المالي لطالبي اللجوء الذين يقررون طوعا العودة إلى أوطانهم.

وأعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، أنها أطلقت برنامج “شتارتهيلفه بلوس” لهذا الغرض، حيث ستخصص الحكومة الألمانية من خلال هذا البرنامج 40 مليون يورو إضافية هذا العام لمساعدة اللاجئين الذين يقررون إنهاء إجراءات اللجوء والعودة إلى أوطانهم.

وبموجب البرنامج، سيتم منح 1200 يورو لكل واحد من اللاجئين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما، و يقررون سحب طلبات لجوئهم والعودة إلى بلادهم، ومنح 800 يورو لكل واحد من اللاجئين المرفوضين الذين يقررون العودة إلى بلدانهم وعدم الطعن على قرار رفض الطلب في المدة المقررة.

وتسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى زيادة أعداد اللاجئين العائدين طوعاً، وأكد وزير الداخلية توماس دي ميزير أن “الرحيل الطوعي يمثل بالنسبة لكل الذين ليس لهم فرص للبقاء، السبيل الأفضل من الترحيل”.

وأضاف الوزير أن الحكومة ستستبعد بعض اللاجئين المنحدرين من دول بعينها مثل منطقة غرب البلقان وذلك لتفادي إساءة استخدام هذا البرنامج. (DPA-AFP-DW)

عكس السير