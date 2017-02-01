ألمانيا : وفاة سكرتيرة ” جوزف غوبلز ” وزير الدعاية النازية

توفيت برونهيلده بومزيل سكرتيرة جوزف غوبلز وزير الدعاية السياسية في النظام النازي في ألمانيا عن 106 سنوات على ما أفاد كريستيان كرونز مخرج وثائقي عن حياتها، لوكالة “فرانس برس”، أول أمس الاثنين.

وأوضح المخرج ان بورنهيلده بومزيل “توفيت في 27 يناير/ كانون الثاني” أي في اليوم العالمي لذكرى ضحايا المحرقة النازية.

وكانت بين العام 1942 ونهاية الحرب العالمية الثانية سكرتيرية جوزف غوبلز أحد أكثر الشخصيات نفوذاً في نظام أدولف هتلر.

وكانت تعتبر الشاهدة الأخيرة الحية المقربة من اوساط السلطة النازية، وكانت محور وثائقي تضمن شهاداتها المصورة وهو بعنوان “حياة المانية” في العام 2016.

وفي هذا الفيلم تؤكد شأنها في ذلك شأن الكثير من الألمان أنها لم تكن تدرك الجرائم التي ارتكبها النازيون ولا سيما معسكرات الاعتقال والابادة التي كانت في قلب محرقة اليهود.

وسألت في الفيلم “هل الوم نفسي لأني لم أكن اهتم للسياسة؟ لم نكن على علم بالمعسكرات، فنحن جميعاً كنا في معسكر اعتقال كبير”، في إشارة إلى قمع كل اشكال المعارضة وهيمنة الشرطة السياسية.

واضافت “لم أكن قادرة على المقاومة كنت من فئة الجبناء”. (AFP)

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