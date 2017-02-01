القبض على منجم تنبأ بوفاة رئيس سريلانكا

ألقت الشرطة السريلانكية القبض على منجم أكد أن رئيس البلاد مايثريبالا سيرسينا سيموت قبل 27 يناير (كانون الثاني) الماضي، وقررت إرساله للسجن الاحترازي بتهمة تضليل الرأي العام.

وقال متحدث باسم الشرطة: “ألقي القبض على فيجيثا روهانا ويجيموني في كولومبي لنشر معلومات كاذبة وتوقعات لتضليل الرأي العام”.

وكان ويجيموني توقع وفاة الرئيس في 2017 وذلك في مجموعة من مقاطع الفيديو التي رفعها على يوتيوب، بل وقال في أحدها، إنه سيموت نتيجة مرض مفاجئ أو حادث قبل 27 يناير (كانون الثاني).

وقال المنجم في هذا المقطع: “توقعت فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية وكان الأمر صحيحاً. الآن أقول أن موت سيرسينا سيأتي قبل 27 يناير (كانون الثاني) 2017. توقعاتي لم تخب أبداً والأن على الكل الجلوس ومشاهدة ما سيحدث”.

يشار إلى أن هذه التوقعات أقلقت الدولة، لدرجة أن وزير الإعلام نيمال بوباجي حذر الشهر الماضي من احتمالية وقوع اعتداء ضد الرئيس. ( EFE )

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