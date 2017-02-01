بالفيديو .. ترامب يمنح ساعي بريد مكافأة 10 آلاف دولار

خصص الرئيس الأمريكي #دونالد_ترامب بعضا من الوقت قبل تنصيبه للاجتماع بساعي بريد فيديكس من ريف ولاية إلينوي ليحييه على عمله كمتطوع في حملته الانتخابية ويكافئه بمبلغ 10 آلاف دولار.

وقد تم ترتيب هذا الاجتماع “الغير العادي” بعد أن قرأ ترامب لمحة عن الشاب شين بوفيت البالغ من العمر 24 عاما في صحيفة واشنطن بوست.

وكان بوفيت يعمل ليلا ونهارا لدعم حملة ترامب الانتخابية بشكل تطوعي، حيث كان لديه أمل كبير بأن يُحيي الرئيس الأمريكي بلدته، ستونينغتون في إلينوي، بعد أن تعرضت لأضرار عديدة جراء تراجع الصناعة الأمريكية.

وحصل بوفيت يوم الاثنين 30 يناير/كانون الثاني على شيك بالمبلغ عبر البريد، وجاء في مذكرة الرئيس ترامب: “شين، أنت رجل عظيم، شكرا جزيلا لك على خدماتك التطوعية”.

وقال بوفيت: “أشعر وكأنني أحلم، لم أفكر أن أمرا كهذا سيحدث معي على الإطلاق” بسب قناة روسيا اليوم ، وأوضح بوفيت أنه يعتزم استخدام المال من أجل دفع تكاليف العلاج الكيميائي لوالده المريض الذي يعاني من سرطان المثانة.

وأعرب بوفيت عن إعجابه بتحركات ترامب السريعة من أجل تنفيذ أجندته خلال الأسبوع الأول من ولايته ، وأضاف قائلا: “إن ترامب ينجز المهام بسرعة، ويضع القوانين وأنا سعيد جدا بتحركاته فهذا ما نحتاج له في الوقت الراهن”.

عكس السير