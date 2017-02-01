بشار الأسد لصناعيين من دمشق : إرادة الحياة عند السوريين أهم عوامل الصمود ( فيديو )

استقبل بشار الأسد يوم أمس عددا من الصناعيين من دمشق وريفها “ممن تضرروا خلال الأزمة وخسروا منشآتهم وعادوا إلى العمل ضمن ورشات صغيرة”.

واعتبر بشار في حديثه معهم أن “إرادة الحياة عند السوريين هي إحدى أهم عوامل صمود سورية في وجه ما تتعرض له وأن الصناعيين السوريين الذين صمدوا وتابعوا أعمالهم بالرغم من الخسائر التي لحقت بهم هم مصدر فخر وحالة وطنية لأن الحرب التي تتعرض لها سورية لم تقتصر على الجانب العسكري بل لها جوانب أخرى من ضمنها الاقتصاد”.

وقال إن “إصرار الصناعيين على الاستمرار بالعمل حتى ولو على نطاق أضيق كان له أثره الإيجابي في الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد”.

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