جانب من تدريبات ” كتيبة الخنساء ” النسائية التي شكلها بشار الأسد في الحسكة ( فيديو )

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حی الله اللبوات سوریا….
يا أبن اللبوة يا أنت
ماعاد عرف شو يعمل بشار… شي بيرفع سن التجنيد…شي بيجند معاقين ..شي بيجند نسوان… لوما انيسة فطست كان جندها …بس ليضل كم يوم زيادة ع هالكرسي