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جانب من تدريبات ” كتيبة الخنساء ” النسائية التي شكلها بشار الأسد في الحسكة ( فيديو )

‏3 ساعات مضت أهم الأخبار, فلاش 3 تعليقات

جانب من تدريبات ” كتيبة الخنساء ” النسائية التي شكلها بشار الأسد في الحسكة ( فيديو )

عكس السير

3 تعليقات

  1. من اللاذقیة(انا الاصل و الباقی فرع)
    فبراير 1, 2017 , 2:29 م في 2:29 م

    حی الله اللبوات سوریا….

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  2. سوري حر
    فبراير 1, 2017 , 3:09 م في 3:09 م

    ماعاد عرف شو يعمل بشار… شي بيرفع سن التجنيد…شي بيجند معاقين ..شي بيجند نسوان… لوما انيسة فطست كان جندها …بس ليضل كم يوم زيادة ع هالكرسي

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