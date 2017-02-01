جورج وسوف : بإذن الله سيبقى الغالي بشار الأسد قائداً لسوريا يحميها و يحمي شعبها

نشر المغني الموالي جورج وسوف صورة له مع بشار الأسد عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، رد من خلالها على “الشائعات” التي تحدثت عن مرضه.
وقال وسوف معلقاً على الصورة : “رئيس بلدنا سوريا الحبيبة الدكتور بشار الأسد بألف خير وبصحة جيدة وكل ما يقال عنه ما هو الا شائعات مغرضة”.
وختم : “بإذن الله ستبقى سوريا وسيبقى الغالي بشار الأسد قائداً لها يحميها ويحمي شعبها”.
عكس السير
قيم الخبر
الطيور عل اشكالها تقع .بعد ما كان بيشو يستقبل الرؤساء و الملوك صار يستقبل سكرجية و خمرجية و حشاشين. وإلا .. ما علاقة جورج وسوف كمطرب و سلطان طرب(هي اذا كان سلطان طرب) برئيس جمهورية إلا اذا كان شبيح أو قواد(بصفة فنان)!!
حدى يفسرلنا يا شباب يا موالين يا معارضين واحد ملقب ب(سلطان الطرب) خالص كازو و تلات ارباع مشلول اللهم عافينا .. شو عميعمل عند رئيس المفروض مو قدران يحك راسوا من الارهابيين الموجودين ببلدوا على حد تعببرهم؟! بصراحة صرت أشك بالأتنين.9😆😆😆
كبير يا ابو وديع الله يحميك ويحميه يا اصيل
الله ياخدك ياجورج وياخد بشا ر وياخد ايران وروسيا
ويخلي سوريا
والشعب السوري يقول لك اذا كنت بتحاول تشهر نفسك بهذه الطريقة فالايام القادمة ستقول انك انقرضت وانشاء الله بيجمعك انت وبشارك بحفرة وحدة وتحشر معه باعتبار ان يحشر المرء مع من يحب