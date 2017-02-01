جورج وسوف : بإذن الله سيبقى الغالي بشار الأسد قائداً لسوريا يحميها و يحمي شعبها

نشر المغني الموالي جورج وسوف صورة له مع بشار الأسد عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، رد من خلالها على “الشائعات” التي تحدثت عن مرضه.

وقال وسوف معلقاً على الصورة : “رئيس بلدنا سوريا الحبيبة الدكتور بشار الأسد بألف خير وبصحة جيدة وكل ما يقال عنه ما هو الا شائعات مغرضة”.

وختم : “بإذن الله ستبقى سوريا وسيبقى الغالي بشار الأسد قائداً لها يحميها ويحمي شعبها”.

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