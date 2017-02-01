دمشق : عنصر من إحدى ميليشيات بشار الأسد يلقي قنبلة على حاجز لميليشيا أخرى .. و أنباء متضاربة حول مقتله !

ألقى مسلح قنبلة على حاجز لإحدى ميليشيات بشار الأسد وسط دمشق.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية، إن مسلحاً ألقى قنبلة يدوية على حاجز لقوات الجيش أمام مستشفى المجتهد وسط دمشق ما أدى لمقتل شخص.

وأشار إلى أن عناصر الجيش تلاحق الشخص الذي قام بإلقاء القنبلة.

من جهتها، قالت شبكة “دمشق الآن” المخابراتية عبر فيسبوك، إن “شباب الحاجز أوعزوا لشاب يحمل بطاقة من أحد الفصائل الرديفة بالخروج من سيارته لكنه رفض ذلك وقام بمحاولة الفرار لأسباب مجهولة وقام بالتهديد بقنبلة انفجرت داخل سيارته العامة أدت إلى وفاته على الفور”.

ولم يتسن لعكس السير التأكد أياً من الروايتين هي الأصح، من مصادر مستقلة أو موثوقة.

وتنتشر في دمشق عشرات الحواجز التابعة لميليشيات بقيادات مختلفة ( جيش – أمن – شبيحة – لبناني – عراقي – …)، ويعاني المدنيون في المدينة المحتلة من تسلط هذه الحواجز وسوء معاملة معظمها.

عكس السير