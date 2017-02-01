دي ميستورا : سأشكل وفد المعارضة إلى جنيف بنفسي إن لم ينجحوا بتشكيله

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أنه سيقوم بنفسه بتحديد أعضاء وفد المعارضة السورية للمشاركة في مفاوضات جنيف في حال فشلها في تشكيله حتى الـ8 من فبراير.

وقال دي ميستورا في مؤتمر صحفي أجراه عقب الجلسة المغلقة لمجلس الأمن الدولي التي انعقدت، الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني: “في حال عدم تحديد المعارضة أسماء وفدها الموحد، حتى حلول الـ8 من فبراير، سأضطر إلى اللجوء للتدابير.. التي لم أطبقها سابقا، بموجب القرار رقم 2254. إنه الحق في اختيار الوفد بنفسي لضمان القدر الأكبر من تمثيله (لفصائل المعارضة)، بما في ذلك ضمان مشاركة نساء، وهن لم يتم تمثيلهن بصورة كافية”.

وأكد تأجيل الجولة الجديدة من مفاوضات جنيف من 8 فبراير/شباط إلى 20 منه.

وقال: “طلبت من مجلس الأمن، استنادا إلى المناقشات التي أجريتها مع الأمين العام للأمم المتحدة، تأجيل المفاوضات إلى 20 فبراير”.

وأوضح أسباب اتخاذه القرار بتأجيلها بالقول: “أولا، نود إعطاء فرصة للمبادرة، التي تم وضعها في أستانا، أن تتحقق. وإذا كانت الهدنة ثابتة للدرجة التي نرغب في أن تكون، سيساعد ذلك المفاوضات السورية. ثانيا، نريد أن نعطي الفرصة للحكومة (السورية) أن تشارك في المفاوضات بقوة، ونريد أن نعطي الفرصة للمعارضة.. أن تكون موحدة في المفاوضات”.

وأضاف أنه سيبدأ بإرسال دعوات لحضور الاجتماع في جنيف بعد الثامن من شباط. (RT)

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