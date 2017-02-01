صحيفة ” هاآرتس ” الإسرائيلية : بوتين يسيطر على أردوغان و يستغله ضد الغرب

رأت صحيفة “هآارتس” الإسرائيلية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يسيطر على نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ويستغله ضد الغرب،وذلك في تحليل نشرته حول العلاقات التركية الروسية والتطورات الأخيرة في سوريا.

وقالت الصحيفة إن ما حدث جاء بعدما تمكن بوتين من كسب أنقرة إلى صفه، فيما يخص الحرب القائمة في سوريا، مدللة على ذلك بتخلي أردوغان عن أطروحاته وتحقيقه انتصارا صريحا أمام التحالف الأمريكي.

وأوضحت الصحيفة أن بوتين يحرّض على افتعال أزمة بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، مذكرة بتدهور العلاقات بين أنقرة والناتو عقب اتهام حزب العدالة والتنمية كلاً من الناتو والولايات المتحدة الأمريكية بالتورط في المحاولة الانقلابية الفاشلة، بالإضافة إلى تدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بسبب حقوق الإنسان والقمع الذي تشهده تركيا عقب محاولة انقلاب الخامس عشر من يوليو الماضي.

ورأت أن أنقرة ليست منزعجة من الأمر، كما أن بوتين وأردوغان راضيان كثيرا عن التقارب التركي الروسي ويستخدمانه كورقة ضغط على الغرب، مشيرة إلى أن روسيا تعمل عقب الأزمة التي تفاقمت بضمها شبه جزيرة القرم إلى افتعال أزمة بين كل من تركيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي حدّ من فعالياته في دول الجوار.

وتطرقت الصحيفة إلى استخدام تركيا اللاجئين كورقة رابحة أمام أوروبا، واصفة اللاجئين بأقوى أسلحة تركيا ضد الغرب.

وزعمت الصحيفة أن بوتين يحثّ أردوغان على فتح المعابر الحدودية أمام اللاجئين لوضع أوروبا في مأزق، وبهذا تسعى كل من أنقرة وموسكو إلى تحقيق مزيد من التنازلات من الاتحاد الأوروبي. (ZAMAN)

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