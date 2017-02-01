فضيحة جديدة لشادي حلوة : مقطع مسرب يظهر محاولته فبركة عملية استهداف لـ ” الإرهابيين ” و تحويل عناصر حزب الله لسوريين في حلب ! ( فيديو )

نشر الإعلامي السوري موسى العمر مقطع فيديو “مسرب” يظهر فضيحة غير مسبوقة، لميليشيات وتلفزيون النظام في مدينة #حلب .

ويظهر المقطع قيام “شادي حلوة” مراسل تلفزيون بشار الأسد في حلب، ومرافق قائد ميليشيات النظام المحلية “سهيل الحسن”، بفبركة تقرير تلفزيوني يفترض أن يظهر عناصر ما يسميه الموالون “الجيش العربي السوري”، وهم يستهدفون “الإرهابيين”.

ويقف حلوة إلى جانب عناصر من ميليشيات حزب الله، ويقول أحدهم: “بحكي بالسوري”، ليرد عليه حلوة بالقول: “أيوا حلال عليك”، في محاولة لإظهار عناصر حسن نصر الله على أنهم عناصر من “الجيش”.

وبعد أول “كلاكيت” يوقف حلوة التصوير بسبب وضوح اللهجة اللبنانية التي يتكلم بها عنصر يفترض أن يظهر على أنه سوري، ويقول : “طابقين (الكلمة) طلعت لبنانية”.

ونال التسجيل الثاني إعجاب “المراسل الحربي”، لتظهر عملية استهداف خلبية لـ “إرهابيين” لا وجود لهم.

ولم يذكر العمر الذي نشر الفيديو عبر صحفته في فيسبوك وقناته في يوتيوب، مصدره أو تاريخ تسجيله.

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