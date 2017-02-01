كي مون يتراجع عن الترشح لرئاسة كوريا : حبي البريء للوطن تعرض للعديد من حملات التشهير و جرح الكرامة

أعلن بان كي مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة الأربعاء عدم نيته ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية في بلاده كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية عنه القول إنه تراجع عن الترشح للرئاسة.

وأضاف أنه كان يتطلع من وراء الترشح إلى تحقيق الوحدة الوطنية، إلا أنه شعر “بخيبة أمل تجاه مواقف أنانية وقديمة لدى بعض السياسيين ليس من شأنها إحداث أي تقدم”.

وقال: “طموحاتي وحبي البريء للوطن تعرض للعديد من حملات التشهير وجرح الكرامة ونشر الأباطيل… ما أحدث جرحا غائرا مس بكرامة أسرتي والأمم المتحدة”. (DPA)

عكس السير