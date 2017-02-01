مسؤول تركي : الآلاف من السوريين الذين تم تجنيسهم لن يؤثروا في نتائج الاستفتاء حول الدستور

قال نائب رئيس الوزراء التركي ويسي قايناك إن من السذاجة اعتبار أن تجنيس السوريين يهدف للاستفادة منهم في الاستفتاء حول تعديل الدستور.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن قايناك قوله : “إنه من السذاجة التفكير بأنّ 10 أو 20 ألف ناخب يمكنهم تغيير نتائج الاستفتاء في بلد لديه أكثر من 50 مليون ناخب، وهذه المزاعم مجرد أوهام لا داعي لها”.
وقال قايناك: “لدينا 3 ملايين لاجئ على أراضينا غالبيتهم من السوريين، فضلاً عن الفلسطينيين والعراقيين وأفغان وأرمن، ونحن نحاول بناء مستقبلهم وتوفير التعليم والرعاية الصحية لهم وهو ما تمليه علينا ثقافتنا وتاريخنا”.
عكس السير
قيم الخبر
بل كذب و نفاق ..لولا هؤلاء السوريين لكان أردوغان بخبر كان فهم من خرج للشوارع في وجة الأنقلابيين و الأن هم من سيصوت لأردوغان في الاستفتاء القادم و هم حجر الميزان الذي يستخدمة أردوغان في حروبة السياسية و العسكرية و هم من سيكون نوابة في المستقبل ..لأن ولائهم مطلق لولي نعمتهم اردوغان.