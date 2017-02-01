هيئة الإذاعة البريطانية تنفي علاقتها بخبر كاذب عن السعودية و الإمارات

قالت هيئة الإذاعة البريطانية إنه “انتشر” في بعض المواقع الإخبارية خبر مزيف يدعي أن موقع بي بي سي عربي نقل تصريحات نسبت لمسؤول استخباراتي سعودي بشأن الأوضاع داخل الإمارات العربية المتحدة.

وكان نسب لبي بي سي خبر يتحدث عن إمكانية حدوث انقلاب في الإمارات.

وأضافت الإذاعة : “تؤكد بي بي سي أن هذا الخبر المفبرك نُشر على صفحة مزيفة تحاكي تصميم صفحات موقع بي بي سي”.

وختمت : “تود بي بي سي أن توضح لمتابعي موقعها أن لا علاقة لها بمثل هذه الأخبار المزيفة التي يجري تداولها على شبكة الإنترنت”.

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