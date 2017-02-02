ألمانيا : مجهولون يعتدون بالضرب على لاجئ سوري قاصر

تعرض قاصر سوريّ يوم الإثنين الماضي (30/1) للضرب على يد مجهولين في النفق الشمالي لمحطة القطارات الرئيسية بمدينة دوسلدورف غربي ألمانيا.

وبحسب ما أوردت صحيفة “دير فيستن” الألمانية، الأربعاء، فإن القاصر السوري (17 عاماً) تعرض ظهر ذلك اليوم للشتائم من قبل شابين مجهولين ثم انهالوا عليه بالضرب والركل.

وقال القاصر السوري للشرطة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشابين المجهولين كانا برفقة اثنين آخرين ولكنهما لم يشاركا بالاعتداء عليه.

وذكرت الصحيفة أن السوري تعرض لعدة كدمات وجروح ونقل إلى المشفى لتلقي العلاج.

وقالت الصحيفة إن الشبان الأربعة لهم ملامح عربية، ويحقق مكتب مكافحة الجريمة في الحادثة بتهمة الاعتداء الجسدي الخطير.

وتبحث الشرطة عن شهود عيان، ووضعت الرقم (08006888000) لمن يريد الإدلاء بمعلومات عن الحادثة.

عكس السير