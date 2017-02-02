إنتقادات لأوروبا بسبب ” سياسة صد اللاجئين “

قبيل انعقاد القمة الأوروبية حول الهجرة في جزيرة مالطا يوم الغد الجمعة، انتقدت منظمة “برو أزول” المعنية بحقوق اللاجئين ومنظمة الرعاية الاجتماعية الأوروبية، ما وصف بـ”سياسة صدّ اللاجئين”.

وفي رسالة مفتوحة موجهة إلى المستشارة الألمانية انغيلا ميركل اليوم الخميس، تقول المنظمتان إن سد طريق المتوسط تعد “انحدارا في سياسة اللجوء الأوروبية”.

وحثت المنظمتان ميركل على “منع تطبيق” المقترح المقدم من قبل المفوضية الأوروبية.

ومن المقرر أن يتباحث زعماء دول الاتحاد الأوروبي في مالطا حول سبل الحد من الهجرة من دول شمال إفريقيا خاصة من ليبيا إلى أوروبا. وتسعى مالطا التي تتراس الاتحاد الأوروبي حاليا، إلى توقيع اتفاق مع ليبيا على غرار الاتفاق التركي-الأوروبي حول الهجرة.

غير أن المقترح المالطي لا يحظى بإجماع باقي الدول الأعضاء، في ظل وجود مقترحات أخرى من بينها إنشاء مخيمات للاجئين في دول شمال إفريقيا، لإرجاع الذين تمّ إنقاذهم من الغرق في عرض المتوسط.

هذا المقترح تقول عنه منظمة “برو أزول”، إنه يهدف “إلى نقل مناطق الحماية بالنسبة للاجئين إلى ليبيا وباقي دول شمال إفريقيا، رغم أن الأشخاص الذين يبحثون عن حماية حياتهم معرضة هناك للخطر بالدليل القاطع”.

وتضيف المنظمة أن هذا المقترح لا يهدف “بالدرجة الأولى إلى تقديم الحماية لهؤلاء الأشخاص بقدر ما يعكس محاولة أوروبا التملص من واجبها الإنساني”. (AFP)

عكس السير