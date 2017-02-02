إيران : تحذير أمريكا لنا استفزازي و لا أساس له

اعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي الخميس ان التحذير الذي وجهته الادارة الامريكية للجمهورية الاسلامية بعد التجربة الصاروخية، “لا أساس له” و”استفزازي”.

وقال قاسمي كما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية الرسمية إن “الملاحظات التي ادلى بها مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا اساس لها ومكررة واستفزازية”.

واكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه الخميس توجيه “تحذير” رسمي لايران بعد تجربتها الصاروخية الاخيرة مشيرا ايضا إلى أن الجمهورية الاسلامية كانت على وشك الانهيار حين وقعت الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

وكتب ترامب في تغريدة صباحا “لقد تم توجيه تحذير رسمي (الى ايران) لانها اطلقت صاروخا بالستيا. كان يجب ان تكون ممتنة للاتفاق الكارثي الذي وقعته الولايات المتحدة معها”، مشيرا الى الاتفاق النووي الذي ابرم في تموز/ يوليو 2015 مع القوى الست الكبرى.

وكان مستشاره للامن القومي مايك فلين وجه الاربعاء تحذيرا لايران. وقال الجنرال السابق في تصريح صحافي في البيت الابيض “اعتبارا من اليوم، نوجه الى ايران تحذيرا رسميا” بدون اعطاء تفاصيل اضافية.

وأكد وزير الدفاع الايراني العميد حسين دهقان الاربعاء أن بلاده أجرت “تجربة” صاروخية، معتبرا أنها لا تنتهك الاتفاق النووي الموقع بين الجمهورية الاسلامية والدول الست الكبرى في 2015.

وتصاعدت حدة التوتر بين طهران وواشنطن اللتين قطعتا علاقاتهما الدبلوماسية في 1980 بعد الثورة الاسلامية عام 1979، اثر تولي ترامب مهامه في 20 كانون الثاني/ يناير. (AFP)

عكس السير