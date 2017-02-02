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#الإمارات تستدعي القائم بالأعمال الإيراني احتجاجا على قيام #طهران بتزويد “الحوثيين” في #اليمن بأسلحة غير مشروعة (وام)
15 ساعة مضت ورد الآن
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قيم الخبر #طهران
بتزويد "الحوثيين" في #اليمن
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هاشتاغالإمارات الحوثيين اليمن طهران
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