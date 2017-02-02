القبض على خمسيني لبناني اغتصب طفلة سورية في لبنان

ألقت الشرطة اللبنانية، الأربعاء، القبض على لبناني اغتصب طفلة لاجئة سورية، تبلغ من العمر 11 عاماً في مدينة بعلبك.

وكان المتهم قام بالتحرش بابنة عائلة سورية استأجرت شقة في منزله، ولم يكتف بذلك بل أقدم على اغتصابها لأكثر من مرة، وفقاً لما نشره موقع “lbc” اللبناني.

وتمكنت الشرطة اللبنانية في مدينة بعلبك بوحدة الدرك الإقليمي من القبض على المتهم، ويدعى “و. م”، 57 عاماً، لبناني الجنسية، وذلك بعد اتهام أم الطفلة له باغتصاب ابنتها.

وكانت الأم قد لاحظت تغيرات في سلوك ابنتها، فسألتها عن سبب ذلك، حينها أفشت لوالدتها بما حصل معها، واعترف المتهم أمام الشرطة بارتكاب الواقعة، وتم تسليمه إلى مكتب حماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية. (SPUTNIK)

* الصورة تعبيرية

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