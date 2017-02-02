بعد دي ميستورا .. غوتيرس يحذر المعارضة السورية : سنحدد ممثليكم في جنيف إن لم تتمكنوا من ذلك بأنفسكم !

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس، على غرار مبعوثه إلى سوريا، من إمكانية تحديد ممثلي وفد المعارضة السورية إلى المفاوضات المرتقبة في 20 شباط/فبراير، في حال لم تتمكن الأخيرة من ذلك.

وأكد غوتيرس للصحافيين أنه “من الواضح أن هناك إمكانية لاستخدام هذا الاحتمال”. وأضاف “ما نريده هو نجاح مؤتمر جنيف، ونجاح مؤتمر جنيف يتطلب تمثيلا جديا للمعارضة السورية في جنيف”، مؤكدا “سنبذل قصارى جهدنا لضمان هذا الأمر”.

وعقب اجتماع مع مجلس الأمن الدولي، حذر المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا أنه “في حال لم تكن المعارضة جاهزة للمشاركة بموقف موحد بحلول الثامن من شباط/فبراير، فسأقوم (…) بتحديد الوفد لجعله شاملا قدر الإمكان”. وأبلغ دي ميستورا مجلس الأمن بحسب دبلوماسيين إن الدعوات إلى مفاوضات جنيف ستوجه في الثامن من الشهر الحالي.

لكن الهيئة العليا للمفاوضات، اعتبرت أمس الأربعاء تصريح دي ميستورا بأنه “غير مقبول” مؤكدة أن هذا “ليس من اختصاصه”.

وردّ المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب في تغريدة على تويتر إن “تحديد وفد المعارضة السورية ليس من اختصاص دي ميستورا”، مضيفا أن “أهم ما يجب أن ينشغل به الموفد الأممي هو تحديد أجندة للمفاوضات وفق بيان جنيف”.

الشيء ذاته أعرب عنه المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط في بيان، ليتساءل: “هل يستطيع السيد دي ميستورا التدخل في تشكيل وفد النظام؟”.

وأضاف المتحدث أن تأجيل المفاوضات “ليس من مصلحة الشعب السوري”، مشيرا إلى أن قرار التأجيل جاء “تلبية لطلب حلفاء النظام” وليس لعدم جاهزية ممثلي الوفد المعارض. (AFP)

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