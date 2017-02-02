ترامب : حذرنا إيران رسمياً و نبحث كيفية الرد على تجربتها الأخيرة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، في تغريدة على تويتر إن “إيران تسلمت تحذيراً رسمياً” بسبب إطلاقها صاروخاً باليستياً بعد أن قالت إدارته الأربعاء إنها تبحث كيفية الرد على هذه التجربة.

وأضاف ترامب في التغريدة التي أرسلها في الصباح الباكر “كان عليهم أن يكونوا ممتنين للاتفاق المريع الذي أبرمته الولايات المتحدة معهم!”.

وفي تغريدة ثانية قال “كانت إيران على شفا الانهيار حتى جاءت الولايات المتحدة وألقت لها بطوق النجاة في شكل اتفاق: 150 مليار دولار”. وانتقد ترامب الاتفاق النووي الإيراني مراراً ووصفه بأنه ضعيف وغير فعال. (REUTERS)

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