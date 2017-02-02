ترامب : لا أستبعد الخيار العسكري في التعامل مع إيران

لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيار التحرك العسكري في التعامل مع التحديات الإيرانية، وذلك في ظل تصاعد حدة التوتر بين البلدين إثر إجراء طهران تجربة إطلاق صاروخ باليستي وتوجيه إدارة ترامب تحذير رسمي لها.
وردا على سؤال حول إمكانية أن يفكر في الخيار العسكري، قال ترامب: “لا يوجد خيارات مستبعدة”. وجاء ذلك في ختام لقاء، الخميس، مع مسؤولي شركة “هارلي ديفيدسون” في البيت الأبيض.
وكان رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بمجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني علي أكبر ولايتي أكد أن إيران لا تريد إذنا من أي بلد للدفاع عن نفسها، متعهدا بمواصلة الأنشطة الدفاعية بقوة، ردا على التحذير الذي وجهه مايكل فلين مستشار ترامب للأمن القومي إلى إيران.
وقال ولايتي: “هذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها شخص عديم الخبرة في أمريكا، إيران”. وأضاف: “ترامب سيفهم بمرور الزمن أن إطلاق التصريحات الخاوية ضد إيران ستؤدي فقط إلى خفض مصداقيته أمام الرأي العام”، وفقا لما نقلته وكالة أنباء “إرنا” الإيرانية. (CNN)
منذ ظهر الخميني والرؤساء الامريكيون يهددون ويتوعدون ايران وهي بدورها تهدد وتتوعد ورفعت شعار الموت لامريكا
ولكن ظهر فيما بعد انهما كالسمن والعسل وتقدم امريكا لايران كل مستلزماتها العسكرية والتقنية اما مباشرة او بواسطة اسرائيل وايران بدورها تقدم لامريكا كل الخدمات في تعاملها مع الاخرين فقد ساعدتها في افغانستان والعراق علنا ودون مواربة وما زالت وقدمت لاسرائيل خدمة العمر في تدمير سوريا والعمل على استنزاف القوة العسكرية والبشرية والاقتصادية لمعظم العرب في بلاد الشام والعراق والجزيرة العربية ولن استبعد ان تقدم الخدمة نفسها في المغرب العربي
ولا اعرف ان كان ترامب يهول الامور لغاية في نفسه ولا اعتقد انه سيفعل شيئا بل يسمح لايران ان تقدم على شيء جديد لم تفعله بعد تحت ستار العداوة الامريكية الايرانية (الخلبية) والتي باتت مفضوحة للجميع او ان ترامب يختلف عمن سبقوه وربما يفعل شيئا لوقف الغول الايراني المتغول بقوة الامريكان والروس معا
يا وش ابو برص