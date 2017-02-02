روسيا تطالب الجامعة العربية بإنهاء تجميد عضوية نظام بشار الأسد فيها

دعا وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف من أبوظبي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، إلى إنهاء تجميد عضوية نظام بشار الأسد في الجامعة العربية.

وقال لافروف متحدثا بالروسية “أريد أن أذكر بأن عدم تمكن الحكومة السورية، وهي عضو يتمتع بالشرعية في منظمة الأمم المتحدة، من المشاركة في محادثات جامعة الدول العربية، لا يساعد الجهود المشتركة”.

وأضاف “يمكن لجامعة الدول العربية أن تؤدي دورا أكثر أهمية وأكثر فعالية لو كانت الحكومة السورية عضوا فيها”.

ورد أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة على لافروف بالقول، إن مسالة عودة سوريا (النظام) لشغل مقعدها “قرار خاضع لإرادة الدول الأعضاء، إذا نوقش هذا الأمر على مستوى اجتماعات الخارجية أو على مستوى الأمانة العامة، فإن الجامعة العربية سوف تنفذ هذا القرار، إلا إن الأمر غير مطروح”.

ورأى رغم ذلك أن الوضع السوري “ما زال يتسم بالسيولة، وما زال النقاش السياسي للتسوية لم يستكمل بعد”.

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