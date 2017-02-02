كم تبلغ قيمة التجارة بين أمريكا و الدول الإسلامية ؟

خلق قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمنع دخول مواطني 7 دول إسلامية هي إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال إلى الولايات المتحدة، حالة من الفوضى والارتباك ولقلق في شتى أنحاء الشرق الأوسط وأجزاء من آسيا.

يمكن لهذا القرار أن يلحق الضرر بمصالح الولايات المتحدة على نطاق واسع في مجال التجارة. إذ بلغت قيمة التجارة المتبادلة بين أمريكا والدول الإسلامية ما يصل إلى 220 مليار دولار في عام 2015، وفقاً لمكتب الإحصاء الأمريكي. وخلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من عام 2016، بلغت قيمة التجارة المتبادلة بين أمريكا والدول الإسلامية 194 مليار دولار.

وبعبارة أخرى، فإن نسبة 6 في المائة من إجمالي المعاملات التجارية الأمريكية هي مع دول إسلامية. كما أن نسبة 94 في المائة من تجارة البضائع، كانت مع 15 دولة فقط، ضمنها ماليزيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإندونيسيا والعراق.

أبرز الشركاء التجاريين لأمريكا في العالم الإسلامي:

ماليزيا

تفوق واردات أمريكا من ماليزيا صادراتها إليها بقيمة 22.9 مليار دولار

وقال مكتب التحليل الاقتصادي إن الشركات الأمريكية استثمرت ما يقرب من 14 مليار دولار في ماليزيا في عام 2015.

السعودية

تجارة البضائع بين السعودية وأمريكا بلغت 31 مليار دولار خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من عام 2016

صدرت الشركات الأمريكية السيارات والآلات الصناعية ومعدات البناء والطائرات المدنية وأنظمة الدفاع وتكنولوجيا المعلومات ومنتجات الرعاية الصحية إلى السعودية.

وفي المقابل، استوردت أمريكا 386 مليون برميل نفط من السعودية في عام 2015، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. إذ تعد المملكة ثاني أكبر مصدر للنفط الأجنبي في الولايات المتحدة.

كما الشركات الأمريكية ما يصل إلى 10 مليار دولار في السعودية، وفقا لمكتب التحقيقات الفرنسي. ويُذكر أن شركة “جنرال إلكتريك” (GE) استثمرت وحدها مليار دولار في السعودية.

الإمارات

تجارة البضائع بين الإمارات العربية المتحدة وأمريكا بلغت 23.3 مليار دولار خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من عام 2016.

والإمارات هي أكبر سوق للصادرات الأمريكية في الشرق الأوسط، كما استثمرت الشركات الأمريكية 15.6 مليار دولار في الإمارات.

كما تعمل أكثر من 1000 شركة أمريكية من داخل الإمارات. ويجدر الإشارة إلى أن شركة “لوكهيد مارتن” للأسلحة وتكنولوجيا الدفاع، وشركة “جنرال إلكتريك” وشركة “أكسون موبيل” النفطية لديها شراكات تجارية طويلة الأجل في الدولة.

إندونيسيا

تجارة البضائع بين أمريكا وإندونيسيا بلغت 23 مليار دولار خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من عام 2016.

كما استقطبت الدولة استثمارات الشركات الأمريكية تصل قيمتها إلى 13.5 مليار دولار.

تركيا

بلغت قيمة التجارة المتبادلة بين أمريكا وتركيا 17.4 مليار دولار في 2015، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 61% من قيمة التجارة التي كانت تبلغ 10.8 مليار دولار في 2009. واستثمرت الشركات الأمريكية 3.6 مليار دولار في تركيا.

العراق

العراق هي سادس أكبر مصدّر لواردات النفط الأمريكية.

كما التزمت شركة “أكسون موبيل” بمشروع مشترك بقيمة 50 مليار دولار لتطوير حقل نفطي عملاق يسمى حقل “غرب القرنة”، جنوب الدولة. وكان المشروع ناجحاً إذ أنتج الحقل 377 ألف برميل نفط يومياً في عام 2015، وفقاً للشركة. (CNN)

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