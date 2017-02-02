ميليشيات بشار الأسد ترفع الأعلام الإيرانية في دمشق ( فيديو )

نشر تجمع “ربيع ثورة” في جنوب دمشق المحاصر، مقطعاً مصوراً يظهر رفع ميليشيات بشار الأسد متعددة الجنسيات العلم الإيراني على جبهة يلدا.

وأشار التجمع إلى أن الميليشيات الشيعية المتواجدة في منطقة السيدة زينب، المعقل الرئيسي لها، رفعت العلم الإيراني على جبهة بساتين بلدة يلدا المحاذية لبلدة حجيرة الخاضعة لسيطرتها.

وإلى جانب علم إيران، رفعت الميليشيات أعلاماً أخرى صفراء وحمراء وسوداء تمثلها.

وختم التجمع بالقول إن العلم الإيراني رفع قبيل انعقاد مؤتمر الأستانة، وتم إنزاله بعد نهاية المؤتمر، فيما بقيت بقيت الرايات.

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