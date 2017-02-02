وزير الطاقة السعودي يدافع عن ” حق الولايات المتحدة في ضمان سلامة شعبها “

دافع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عن “حق الولايات المتحدة في ضمان سلامة شعبها” في إشارة إلى الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي على المسافرين من سبع دول من الشرق الأوسط.
وفي مقابلة خاصة مع بي بي سي أجرتها معه كبيرة المراسلين ليز دوسيت، أعرب الفالح عن تفاؤله بألا ينفذ الرئيس ترامب وعوده الانتخابية بإيقاف كافة واردات النفط من المملكة العربية السعودية، التي تعد المصدر الرئيسي له إلى الولايات المتحدة.
كما أشاد الفالح بدعم الإدارة الجديدة للوقود الأحفوري.
وقال إن الابتعاد عن ما سماه “سياسات أوباما غير الواقعية تجاه الموازنة بين النفط والغاز والطاقة المتجددة” من شأنه أن يعزز اقتصادات كل من الولايات المتحدة والسعودية.
وقال الفالح إن لكل دولة الحق في القضاء على المخاطر التي يتعرض لها شعبها.
وقال وزير النفط السعودي إن العلاقات بين البلدين قوية وعميقة للغاية، ولا يمكنهما إلا العمل سوية في القضايا الاقتصادية والاستراتيجية.
يذكر أن الرئيس ترامب وضع مقاربته فيما يخص منطقة الشرق الاوسط، وتشير بعض الدلائل إلى إعطائه أهمية كبيرة للسعودية باعتبارها شريكا رئيسيا في المنطقة.
وكانت هناك أنباء عن إضافة المملكة لقائمة سبع دول شملها حظر السفر، ولا سيما أن كثيرين يشيرون إلى ضلوع 15 شخصا يحمل الجنسية السعودية من إجمالي 19 شخصا نفذوا هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول. (BBC)
ترامب رجل أعمال بدو مصاري .. والمعروف أن المصاري في العالم العربي موجودة لدى السعودية ودول الخليج . لهذا السبب كانت المكالمة الهاتفية بين ترامب والملك سلمان طويلة جدآ وأمتدت الى ساعة وربع ( 75 دقيقة ) وهي أطول مكالمة يقوم بها رئيس أميركي لزعيم أجنبي كما قالت الصحف الأميركية .
وين الغلط بكلام الزلمة … كم واحد طلعلنا بألمانيا سوري وعمل تخبيصات عم تاثر على باقي السوريين؟ بعدين ايران واحدة من هي الدول الي محظورة وايران اكبر مصدر للارهاب …
انتم المصدر الاول للارهاب في العالم وكل الارهابيين في العالم خرجوا من عندكم
ياسيدي انشالله بينزل اسمكون مع السبعة لنشوف عواك بدو يوصل لقبرص او ابعد.
لك العمى بسما هل العالم كل يوم بيطلعلنا خرفان جديد .
لك الامريكان نفسون عارضوا القرار وهالكام … جايين عمبيدافعوا عنو..
بس لاحظوا اديش خايف انو ماعاددو الامريكان ياخودوا نفط من السعودية يعني بظن وصلت الامور لدرجة اسف للتعبير العامي ( اللعب *** )
بدي شوف شو رح بيكون تعليقك بس تنحط بلدك على القائمة
الطبخة مش كبسة هالمرة
يحسن صورته قدام الاميركان لك صورتكم تشوهت بأموالكم الي ما تعرفو تعملو شي فيها
المهم يضل يستورد نفط منكن، ما هيك؟
ما آسفلكن يا حكام ويا مسؤولي العرب…. الخسة متاصلة فيكن وستبقى متاصلة…. النذالة من شيمكن… لك يلعن عقالكن واحد واحد….
لك اقل الشر انو خليكن ساكتين… صرتو تتسابقو انتو والامارات مين يحكي الاول؟
لا استثني منكم احدا… ربنا يعافيك بصحتك يا مظفر النواب….
وشو مشان الوريث القاصر؟ ما بدو يرد بالمثل ابو المماطلة والجمباز والسيادة !؟!