” يمكن تجنيد 819 ألفاً منهم ” .. برلماني تركي معارض : السوريون يتجولون برفقة فتيات تركيا في البارات و جنودنا يستشهدون في الباب !

نقلت صحيفة “زمان” التركية عن مستشار رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض المسؤول عن السياسات الخارجية، أوزتورك يلماز، قوله “إن السوريين في سن التجنيد التركي يتجولون برفقة الفتيات الأتراك في الوقت الذي يستشهد فيه الجنود الاتراك في الباب”.
وخلال مؤتمر صحفي عقد بالبرلمان أول أمس الثلاثاء، تحدث يلماز عن استضافة تركيا لنحو 3 ملايين لاجئ سوري، مشيراً إلى أن المشاكل الأمنية ناجمة عن الدخول الحر للأراضي التركية دون رقابة.
وأضاف يلماز أن الجنود الأتراك يستشهدون في الباب السورية في الوقت الذي يتجول فيه الشباب السوري الذي تتراوح أعمارهم بين 15 و44 عاما مما يسمح بتجنيد 819 ألفا و350 منهم برفقة فتيات تركيا في المقاهي والبارات.
عكس السير
قيم الخبر
وهل الشباب التي يتجولون هم طلبوا من الجيش التركي ان يدخلوا الى سوريا ويستشهدون هناك
يا أبني أنتم من طلب من تركيا والسعودية وحلف الناتو أن يحاربو من أجل ثورتكم ! لا أعرف لماذا قمتم بثورة من الأساس أذا كنتم لا تريدون القتال ! وطبعآ لا أنسى النظام فهو مثلكم ، قام بجلب الروس والايرانيين وكل مرتزقة الارض ليحاربو نيابة عنه ! يا محلى الصبايا التركيات ! بلا ثورة بلا حكي فاضي !
ابني لما يركبك وما ينزل…
اغلب اللي هاجرو متلك ما بدون لا نظام ولا ثورة وتركيا حكت اهلا وسهلا لأسباب وفواءد شخصية ….
ومتل ما شباب السورين عم بسوو مع التركيات ما تنسا انوالسوريات كمان من مقصرين مع الشباب والرجال التركي وغيرو ..
بتمنى تكون استوعبت
ماهذا الغباء بالله عليكم هل دخلت تركيا إلى الباب لنصرة الثورة بالتأكيد لا بل لحماية حدودهم و معهم الحق ولكن تصوير الدخول التركي على أنه حرب بالنيابة عن السوريين فهذا بلا شك يهدف إلى إحداث نزاعات بين السوريين و الأتراك و توجيه الرأي العام ضد السوريين، الأتراك الذين يستشهدون في سوريا ليس من أجلنا بل لحماية بلدهم،من المعيب قول ان الشباب السوريون يتجولون مع فتيات تركيات في البارات فيه من السفاهة و التعميم البعيد عن الحقيقة ان شاء الله سنعود لسوريا و نتخلص من تكبر الأتراك حديثي النعمة
اطلب من الحكومة التركية ان تقوم بسوق الشباب السوريين اللاجئيين في تركيا الى خدمة العلم ومن ثم ارسالهم الى مدينة الباب والتي تتراوح اعمارهم بين 18- 45 وذلك اقل مايمكن ان نقدمه لهذا البلد الذي استقبلنا منذ بداية الازمة السورية
وانت عمرك ١٧ ولا ٤٦؟
يا ملعون شكلو عمرك 46
يعني وقاحة ما بعدها و قاحة … فوق ما صارت كل معامل حلب عندكم و فوق ما صارت كل الايدي الحرفية و الماهرة عند دولتكم العلية … الان جايين تجندوا الباقي ليكونوا عساكر يدافعوا عن جلالة سلطانكم المعظم … يعني عم تعيدوا امجاد الامبراطورية العثمانية على حساب السوريين …
كلام سليم 100 %
ما تنسى تقول انه الجيش التركي عميقتل اطفال و نساء الباب
و ما تنسى تقول انكم عمتتآمروا مع الروس و الامريكان و الايرانيين ضد المسلمين السنة في سوريا
الحق على تركيا .. ليش ما جندتهم من البداية اصلا
تجنيد اختياري وليس اجباري
اجزم جزم قاطع هناك عشرات الالاف يريدون ان يحررو بلدهم .. لكن تركيا تخاف من تجنيدهم باعداد كبيرة ويسيطرو على اراض واسعة ويخرجو عن سيطرتها
ولا ننسى الفيتو الروسي الامريكي
القصة مو بس صف حكي
من يخبر هذا البرلماني ان تركيا تقاتل دفاعاً عن حدودها وللقضاء على داعش التي اعلنت الحرب عليها
طالما ان هذا البرلماني الوبش معارض تركي
معنى ذلك انه مؤيد لنظام الاجرام النصيري
يعني انه غير انساني وحوبة
وبالتالي
كل مايقوله هو ليس في مصلحة السوريين بنوب!
كلامه مثل الضراط على البلاط
محمد من دمشق
انت المفروض تخفف من الفرجة عتلفزيون شادي حلوة لانه اللي عم يدير الاعلام عنا (عجان) بالنسبة للخردة الصينية الروسية اللي عم تسميها مصانع فا نقلوها اصحابها مشان لا يعفشوها الاجربين في المجتمع السوري،
لو كانت اخلاق السوريين متل البابانيين او الڤيتناميين لشفت بعد ٣ اسابيع القرداحة بدون صور و اصنام النافق و ابنه.
و مشان ارفع ضغطك انت و معلميك، شكراً للشعب التركي الاخ و الصديق اللذي فتح لنا ابوابه في حين جاء مخصييوا زينب و هيفا لقتل من حواهم في بيته عندما جائونا هاربين مهزومين مخصيين.
البرلماني التركي يقول الحقيقة اذا لم يحارب السوريين بي أنفسهم إسقاط النظام خائن الاسد الدفاع على ثورتهم لماذا أقاموا هذه الثورة من أول همزيعلمون أنبشار االأسد لن يرحل إلا بالقوة السلاح تتكونالسوري االإيرانياالأفغاني واللبناني والشيشاني وتركستاني السوري يهاجر من بلاده يعربد في ألمانيا وتركيا لو كل السوريين شباب هربوا من سوريا عادوا حمل السلاح كانوا انتصروا على الأسد وداعش معا البقاء والقتال بشرف داخل سوريا أشرف من الذل اللجوء
تركيا دعمت داعش وسمحت لهم بدخول سورية يا فهمان تركيا تسلح تنظيم “داعش” في سوريا من خلال منظمات غير حكومية تركية وتمرر الأسلحة تهريباً وتسلم مواد كيميائية وصواعق للمقاتلين في سوريا.
أنظروا إلى الذين في أوربا و تعليقاتهم على النت، همهم الوحيد الشقة و الراتب كما يسمونه حتى منهم فرحين بما حدث ويحدث ويخشون إي حل قريب لأنهم أصبحوا في أوربا.
انا متفق مع البرلماني التركي 100 في 100 هذا كلام واقعي ولا يجب يغضب منه السوريين الباب مدينة السورية وليس التركية لماذا اقامتم الثورة اذا لم تقاتلوا من اأجلها يب علىالسوريين الشباب التجنيد الاختياري وتدريب دخول سوريا تحرير اأرضهم من الأجانب النظام الدواعش
متل ما سمحو لداعش تدخل من الحدود خلي يحاربوها شو إلا علاقة نحن !
ما بكفي عم تجندوا السوري 12 ساعة شغل بنص راتب؟!!!!!
أولا عناصر الجيش السوري الحر هم الذين يقاتلون في الجبهة الاولى ومن ورائهم مقاتليكم
فان ذهب لكم في هذه العمليات 56 شهيد فلنا 266 شهيد بنفس العملية حسب آخر الاحصائات
ثانياً تدخلكم يعود لمصلحتك بحماية حدودكم وليس لأجلنا والدليل القاطع انه لم تقومو بالتحرك إلا عندما تزعزع امن الحدود واقترب اعلان دولة كردية على حدودكم
ثالثاً الشباب السوري اغلبه كان مقاتل او على استعداد ان يكون لكن هل ممكن ان تشكلو جيشا للسوريين بالدعم الذي لديكن من مقاتلات ومضادات للطيران.. الشباب السوري لم يكن يترك ساحات القتال لو ما انه رأى انه يتم حصدة بالطيران الحربي واصبح مجرد اعداد فلا تقارن الشباب الهارب من صواريخ الموت الموجهة لديه وشبابكم الذي يقاتب بثفة ولا يتقدم الا بدعم طيران ولا احد يجرؤ على قصفه
واخيراً شبابنا السوريين اغلبهم يعمل في تركيا وان ترى الجوامع فستراها مليئة بهم لكن ان كان اعينك على شباب المقاهي والبارات فهذه النوعية تجرثمت بثقافتكم هنا او دخلت الى تركيا للتسلية وهربا من (العسكرية) واكثرهم موالين للنظام.
السلام عليكم …أتفق مع الأخ جيفارا في موضوع أن هناك أعداد لا بأس بها على معرفتي الشخصية وصلت في إحدى المرات إلى 6500 عنصر طلبو من تركيا ادخالهم منذ ما يزيد على العام والنصف ولكن رفضت تركيا وعندما بدات تقتنع رفض الناتو وكانت حادثة الطائرة الروسية هي الحجة التي علقت عليها كل المبررات.
واتفق مع الأخ ايهاب في كل ما ذكره تماماً …. نعم التدخل التركي هو تدخل لحماية المن القومي التركي وهم لم يخفوا ذلك بل صرحوا به علناً عدة مرات… وأؤكد أن مقاتلي الصف الأول هم من السوريين … ودور الأتراك هو في الدعم اللوجستي وبعض العمليات الخاصة… دبابات … الخ…
وأحب أن أزيد …. أن أحزاب المعارضة التركية تحوال دائماً استغلال ملف سورية للضغط على حكومة العدالة التنمية وبأي شكل… وطبعاً تركيا مقبلة على تغير استراتيجي وسياسي كبير…هو صناعة زعيم جديد لها على غرار أتاتورك لكن بصبغة اسلامية…مع التأكيد على أن عملية درع الفرات اسمها يعبر عنها بشكل واضح….
وأما بالنسبة للتجنيد فبلحقيقة لو ان الدول الصديقة -اذا كانت كذلك- أرادت مصلحة الثورة السورية لكانت شكلت جيشاً وطنياً بسهولة وبقيادة عسكرية وطنية ومنعت حتى تسلسل المقاتلين الأجانب …
قوادين،،ثوره بلشت بتكبيرررر وانتهت بتعتير وتشحير وتهجير ،،اخسسسس
خلي يعملوا سحب عسكر وياخدوا الحبلة معاهم متل ماكنا نشوف بباب الحارة وليالي الصالحية……..