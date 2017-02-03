أردوغان ينبه ميركل : لا تستخدمي مصطلح ” الإرهاب الإسلامي ” ( فيديو )

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نعم يا سيد أردوغان وصغ السلام بالارهاب خطأ و المسلم لا يمكن أن يكون إرهابياً و أنت إرهابي و هذا يعني أنك لست …ممثلاً للاسلام و إنما تمثل الاجرام و الوحشية
كلام جميل وصادق وصحيح
لان جملة إسلامي تستخدم بكثرة في وسائل الاعلام العالمية للتعبير عن الإرهابي
بالرغم من ان الاسلام يعني السلام
ويدعو للسلام والحب
فالمسلم ليس لديه حق ايذاء غيره او نفسه
لأنهما ليسوا ملكه وإنما هما لله عز وجل
لهذا المسلم لا ينتحر ولا ينحر اي إنسان اخر مهما كانت عقيدته او بدون عقيدة!
فالله يحاسب الناس على ذلك.
وكل مايروج عن اعمال ارهابية بالغرب والشرق باسم الاسلام هي امال مخابراتية مئة بالمئة
وتتم بتوظيف الجهلة وشرط ان يقولوا الله اكبر هاهاها ٠٠
لمين ما يضحكوا!!!
على هامان يا فرعون
منافق خاين قاتل كذاب حافظ الأسد رقم 2 بنسخة تركية
أردوغان عميكتر من ( المسرحيات ) هاليومين لتعزيز شعبيته المنهارة في العالم الاسلامي بعد ثبوت تآمره على اهل السنة في سوريا و العراق مع أعدائهم
مفهوم الإرهاب في الإسلام هو نفسه مفهوم الردع في العلوم العسكرية الغربية و هو تحصيل أكبر قدر من القوة العسكرية لتخويف الأعداء من الاعتداء على المسلمين
المصطلح لا يمكن استخدامه لغيركم في الوقت الحالي