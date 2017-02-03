ألمانيا : أطفال يعثرون على كنز قيمته 250 ألف يورو في غابة !

عثر مجموعة من الأطفال على كنز يتمثل في سبائك وعملات ذهبية مدفونة تبلغ قيمتها نحو 250 ألف يورو في إحدى الغابات في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا في الصيف الماضي.

وسلم الأطفال الكنز للشرطة، وعقب نحو ستة أشهر أعلن رجل أنه صاحب هذا الكنز.

وقال كريستيان هانوش المدير التنفيذي لإدارة مدينة بوكينج الألمانية: “تمكن الرجل من إثبات ملكيته للكنز بعد إدلائه بأوصاف دقيقة عن المكان الذي خبأه فيه ووزن السبائك الذهبية وسك العملات”.

وكان صاحب الكنز، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، ذكر أنه خبأ الكنز في الغابة، لأنه كان يخشى على كنزه من السرقة حال تعرض منزله لعملية سطو، كما أنه لا يثق في البنوك.

وقال هانوش: “أصيب صاحب الكنز بخيبة أمل، لأنه تبين أن مخبأه كان اختيارا سيئا”، مضيفا في المقابل أن الرجل اندهش من أن الأطفال سلموا الكنز ولم يستولوا عليه.

وعلم الرجل بأمر اكتشاف الكنز عبر وسائل الإعلام، وتوجه بعد ذلك لإدارة المدينة للإبلاغ عن ملكيته له.

وبحسب بيانات هانوش، لا يحق للأطفال وفقا للقانون الحصول على مكافأة لعثورهم على الكنز، وقال: “الكنز كان مخبأ ولم يكن مفقودا، لذلك فإن الأمر لا يتعلق بإيجاد شيء مفقود”.

وذكر هانوش أن صاحب الكنز أبدى امتنانه للأطفال وقرر منحهم مكافأة. وأضاف هانوش أن الرجل ذكر خلال استلامه الكنز أنه يعتزم استئجار خزانة ليحتفظ بكنزه داخلها. (DPA)

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