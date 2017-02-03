صالح مسلم : بشار الجعفري لا يدري ما يجري من تحته .. و يبدو أنه خبير باستخدام البنادول و الأفيدول

قال صالح مسلم، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، إن النظام نجح بتفكيك الفصائل المعارضة المسلحة، وإن بشار الجعفري لا “يدري ما يجري من تحته”.

ونقلت صحيفة “بوير برس” الكردية، يوم أمس الخميس، عن مسلم قوله إن مؤتمر الأستانة لم يكن سوى “فرز وتفكيك للفصائل المسلحة، النظام نجح في الأستانة ونجح في إحداث شرخ بين الفصائل المسلحة والاقتتال فيما بينها”.

ورداً على تصريحات بشار الجعفري الساخرة من الفيدرالية الكردية، قال مسلم : “الجعفري لازال يفكر أن حزب البعث لازال حاكما على الدنيا كلها ولا يدري ماذا يجري من تحته، بهذه الذهنية لن يصل الجعفري ولا من خلفه إلى أي مكان بتبسيط الأمور إلى حبة بنادول وما إلى ذلك”.

وأضاف : “هناك أكثر من نصف مليون شهيد استشهد في سوريا والشعب الكردي أكثر من دافع عن سوريا، إذا كان ينظر إلى ما نحن نطلبه من حقوق مشروعة معالجتها بحبة بنادول أو أفيدول مثلما يقول، يبدو أنه خبير باستخدام هكذا أدوية، إذا كان يفكر هكذا فويل للشعب السوري على هكذا دبلوماسي”.

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