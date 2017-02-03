صالح مسلم : بشار الجعفري لا يدري ما يجري من تحته .. و يبدو أنه خبير باستخدام البنادول و الأفيدول

قال صالح مسلم، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، إن النظام نجح بتفكيك الفصائل المعارضة المسلحة، وإن بشار الجعفري لا “يدري ما يجري من تحته”.
ونقلت صحيفة “بوير برس” الكردية، يوم أمس الخميس، عن مسلم قوله إن مؤتمر الأستانة لم يكن سوى “فرز وتفكيك للفصائل المسلحة، النظام نجح في الأستانة ونجح في إحداث شرخ بين الفصائل المسلحة والاقتتال فيما بينها”.
ورداً على تصريحات بشار الجعفري الساخرة من الفيدرالية الكردية، قال مسلم : “الجعفري لازال يفكر أن حزب البعث لازال حاكما على الدنيا كلها ولا يدري ماذا يجري من تحته، بهذه الذهنية لن يصل الجعفري ولا من خلفه إلى أي مكان بتبسيط الأمور إلى حبة بنادول وما إلى ذلك”.
وأضاف : “هناك أكثر من نصف مليون شهيد استشهد في سوريا والشعب الكردي أكثر من دافع عن سوريا، إذا كان ينظر إلى ما نحن نطلبه من حقوق مشروعة معالجتها بحبة بنادول أو أفيدول مثلما يقول، يبدو أنه خبير باستخدام هكذا أدوية، إذا كان يفكر هكذا فويل للشعب السوري على هكذا دبلوماسي”.
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عم شنبو : الشعب الكوردي أكثر من دافع عن سوريا كرمى لعين البي كا كا و حلم روج آفا لا غير حارتنا ديئة و بنعرف بعض كتير, لك ما بدك تبطل خرط و الله حافظينكم حفظ,,,, سبحان الله على نياتكم ترزقون.
بنصحك يا صالح مسلم تجهزلك وكر لئنو نهايتكن قربت
في فرق خيي صالح بين الإخوة الاكراد و بين عصابات اوجلان، اللي كل اسلحتكم من عنده، و حكاها بوجهك الجعفري بموسكو.
انتوا كنتوا بلى على الثورة و الاكراد و السوريين جميعا.
لا احد يجزم ان الثورة لا تخلوا من العفن و الكثير منه و لكن ان تقف مع نظام مجرم سافل من اجل مصالح حزبية ضيقة، هي خيانة.
صالح يقول للجميع ان حزبه مختلف عن حزب اوجلان الشوعي العلوي، البعث الكردي (صور و تقديس متل النافق و ابنه) و أفكار و نهج اوجلان بكل بيت و قرية، عيب يا صالح.