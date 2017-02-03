صحيفة : 9400 يورو نفقات مدينة إسن على كل لاجئ شهرياً !

قالت صحيفة “دي فيلت” الألمانية إن مدينة إسن غربي ألمانيا أنفقت ما بين 1900 إلى 9400 يورو على كل لاجئ في مراكز الإيواء والاستقبال.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن صحيفة “بيلد”، بحسب ما ترجم عكس السير، أن مدينة إسن دفعت هذه النفقات بعد توقيعها عقداً مع شركة الرعاية المنزلية الأوروبية التي تدير مراكز إيواء اللاجئين.

وقالت إن مدة صلاحية العقد بين مدينة إسن وشركة الرعاية المنزلية الأوروبية قد انتهت ولم يتم تجديدها.

وذكرت الصحيفة أن هذه النفقات شملت مخيمات ومراكز إيواء ومبان مؤقتة للاجئين، وبلغت تكلفة كل سرير في كل مركز إيواء يحتوي على 344 شخصا مدينة أسن 653 يورو مما يعني أن المدينة دفعت كل شهر 244 ألف يورو لشركة الرعاية المنزلية الأوربية.

بالإضافة إلى ذلك، دفعت المدينة تكاليف شهرية من معدات تركيب وطعام وتنظيف ورعاية وخدمات أمنية، وصلت قيمتها إلى 1144 يورو على الأقل لكل لاجئ.

وانتقد رئيس اتحاد دافعي الضرائب الألماني راينر هولتسناغل تبذير المدينة لأموال دافعي الضرائب قائلاً: “حتى في حالات الطوارئ، يجب على الدولة أن تقتصد في أموالنا”.

عكس السير