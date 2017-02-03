طبيب سوري يقاضي السلطات الأمريكية بعد منعه من العودة إلى أمريكا بسبب قرار ترامب

ذكرت صحيفة شيكاغو تريبيون أن ثاني دعوى قضائية ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع دخول مسافرين من سبع دول، قد رفعها طبيب سوري شاب بعد أن اصبح عالقا في مطار دبي لعجزه عن السفر إلى الولايات المتحدة بعد صدور قرار ترامب.

وألغى مسؤولون أمريكيون تأشيرة الطبيب السوري عامر الحمصي، وهو مقيم في الإمارات، مما يهدد مستقبله كطبيب في الولايات المتحدة ويجبره على العودة إلى بلاده التي تمزقها الحرب بحسب محاميه توماس دركن.

وأوضح المحامي للصحيفة إن “هناك مرضى في شيكاغو ينتظرون عودة الحمصي وهو يمثل سبب وجود التأشيرات التي تمنح للأجانب في الولايات المتحدة، فهي تشجع على القدوم للدراسة والتعليم، وما يحصل هو ماساة إنسانية ولا أصدق مدى معاناته هو بالذات بتلك الطريقة”.

والحمصي طبيب مقيم من خلال جامعة إيلينوي في شيكاغو منذ شهر أيلول الماضي ولديه شقة قرب المستشفى.

وبعد أن عاد الطبيب الشاب إلى الإمارات للزواج وحيث يعمل والده طبيبا أيضا، حاول العودة بعد خمس أيام من زفافه، وذلك من خلال رحلة إلى شيكاغو من مطار دبي، ويقول محاميه إلى أن قرار ترامب يميز ضد المسلمين خاصة مع وجود فقرة تتسامح مع المسيحيين القادمين من تلك الدول السبع التي منه ترامب المسافرين القادمين منها، رغم أن البيت الأبيض قال إن المسألة تتعلق بالأمن القومي.

ويضيف المحامي في نص الدعوى إلى أن وجود تطبيق إسلامي على هاتف الطبيب الحمصي جعل موظفي الجمارك الأمريكيين يتوقفون مليا لفحص التطبيق وهو اسلامنا – Islamona، والذي أثار شكوكه، مما يدل أن القرار يستهدف المسافرين على أساس الديانة. (arabianbusiness)

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