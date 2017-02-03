محادثات بين الفصائل العسكرية و الهيئة العليا للمفاوضات في تركيا

قالت مصادر في وزارة الخارجية التركية إن وكيل الوزارة سيجري محادثات مع مندوبين من المعارضة السورية في أنقرة الجمعة قبل محادثات سلام بشأن سوريا من المقرر أن تعقد في وقت لاحق هذا الشهر تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأضافت المصادر أن الهيئة العليا للمفاوضات المدعومة من السعودية وهي التحالف الرئيسي للمعارضة في سوريا إلى جانب جماعات أخرى شاركت في محادثات سلام في قازاخستان الشهر الماضي ستكون من بين الحاضرين.

وقال دبلوماسيون يوم الثلاثاء إن الجولة المقبلة من محادثات السلام السورية المدعومة من الأمم المتحدة مقررة في 20 فبراير شباط أي بعد نحو أسبوعين من الموعد الذي كان محددا سلفا.

وانتهت المحادثات التي أجريت في يناير كانون الثاني بين الحكومة السورية والمعارضة في آستانة باتفاق روسيا وتركيا وإيران على مراقبة التزام الحكومة السورية والمعارضة بهدنة أبرمت في 30 ديسمبر كانون الأول. (REUTERS)

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