ميركل تؤكد : ألمانيا وافقت على استقبال 500 لاجئ شهرياً من تركيا

صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن ألمانيا وافقت على استقبال 500 لاجئ شهريا من تركيا.

وجاء هذا التصريح في حديث لها خلال اجتماع عقد اليوم الخميس (الثاني من فبراير/شباط 2017) مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم.

وقالت ميركل: “لقد قررنا الآن استقبال 500 لاجئ شهريا، كي نكون متعاونين هنا في بعض الحالات الخاصة”، دون أن تدلي بالمزيد من التفاصيل حول الخطة.

وأفاد مسؤول حكومي ألماني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن ألمانيا اتخذت القرار منذ عدة أسابيع.

وأشادت ميركل بسياسة تركيا في استقبال اللاجئين، وشددت على أهمية الاتفاق التركي الأوروبي الخاص باللاجئين.

وأكدت أنه يجب الوفاء بمقتضيات هذا الاتفاق من قبل جميع الأطراف، وقالت إن الأموال المتفق عليها وفق هذا الاتفاق سوف تعود للتدفق، وإن كانت بوتيرة لاتصل إلى مستوى طموحات تركيا. (DPA-AFP-DW)

عكس السير