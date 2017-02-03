وزير الدفاع الأمريكي : أي هجوم نووي لكوريا الشمالية سيقابل برد ” ساحق “

حذر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الجمعة في سيول من أن أي هجوم نووي لكوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل برد “فعال وساحق”.

ووصل ماتيس الخميس إلى كوريا الجنوبية، المحطة الأولى في جولته التي تشمل اليابان أيضا، إذ تخشى هاتان الحليفتان للولايات المتحدة انعزالية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الوزير الأمريكي للصحافيين عقب لقاء مع نظيره الكوري الجنوبي هان مين كو إن “أي هجوم على الولايات المتحدة أو على حلفائنا سيهزم وأي استخدام للأسلحة النووية سيقابل برد يكون فعالا وساحقا”.

وأوضح أن زيارته إلى سيول تأتي لـ”التأكيد على التزام أمريكا بأولوية تحالفنا الثنائي” وإيضاح “الالتزام الكامل” للادارة في الدفاع عن ديمقراطية كوريا الجنوبية.

وهي أول زيارة إلى الخارج يقوم بها مسؤول في الإدارة الأمريكية الجديدة.

وكان ترامب تحدث علنا خلال حملته الانتخابية عن إمكانية سحب القوات الأمريكية المنتشرة في البلدين ما لم يزيدا مساهمتهما المالية.

وعدل ترامب موقفه قليلا بعد وصوله إلى البيت الابيض، مؤكدا خصوصا على “الالتزام المطلق” للولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان وكوريا الجنوبية، خلال مكالمتين هاتفيتين مع الرئيس الكوري الجنوبي بالوكالة هوانغ كيو-آن ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وتنشر الولايات المتحدة 47 الف جندي في اليابان و28500 في كوريا الجنوبية. (AFP)

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