ألمانيا : قاطنو مجمع سكني يحيطون شققهم بسور خوفاً من لاجئين استقروا في مركز إيواء قريب منهم ! ( صور )

قام قاطنو مجمع سكني في شارع “فايسدورن شتراس” بمدينة لايبزغ (ولاية ساكسن) في ألمانيا، ببناء سور يحيط بمجمعاتهم خوفاً من اللاجئين الذين سيقيمون في أحد المباني المواجهة القريبة منهم ( على بعد 100 متر).

صحيفة بيلد قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن قرابة 300 لاجئ سيعيشون في مبنى سكني (فندق سابق)، بعد إنفاق 6 ملايين يورو على تجهيزه من جديد.

وأضافت أن مالكي شقق في المجمعات قاموا ببناء السور بسبب إسكان اللاجئين بالقرب منهم، وبلغت تكلفته 20 ألف يورو.

وقالت الصحيفة إنها حاولت التواصل مع الجمعية التعاونية السكنية “أونيتاس” المالكة للمجمعات، لكنها لم تتلق أي رد أو تجاوب، ومن ناحية أخرى فهي باعت معظم الشقق الموجودة وليست مسؤولة عما حدث.

ورفض مالكوا الشقق الإدلاء بأي تصريحات، فيما قال أحد المستأجرين رافضاً الكشف عن اسمه “نشعر وكأننا في مكان معزل”، وعبر آخر عن تفهمه لقلق المالكين، لكنه أضاف: “من خلال السور سيتأذى كبار السن حيث أن الدخول سيتطلب المشي 300 متر أخرى، وأنا أسأل نفسي من يهمش الآخر نحن أم اللاجئون”.

عكس السير