ألمانيا : ميركل تدعو لإبرام اتفاقية لتحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي و أمريكا الجنوبية

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى إبرام اتفاقية لتحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا الجنوبية.

وقالت ميركل السبت، في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت إنها “سعيدة للغاية من حدوث تحرك تجاه السوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور)”، وأضافت: “نؤيد بصورة مبدئية العلاقات التجارية الدولية”.

وفي الوقت نفسه، اعترفت ميركل بأن التعاون في المجال الزراعي مع دول أمريكا الجنوبية صعب.

تجدر الإشارة إلى أن دول (ميركوسور) تطالب منذ أعوام طويلة بفتح السوق الأوروبية أمام صادراتها الزراعية، كشرط لإبرام اتفاقية لتحرير التجارة.

وقالت ميركل: “لذلك، الأمر يتعلق الآن بأن يكون لدينا في النهاية اتفاقية عادلة تراعي المصالح الأوروبية بنفس قدر مصالح أمريكا اللاتينية”.

يذكر أن السوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور) تأسست عام 1991، وهي عبارة عن اتحاد اقتصادي يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في أمريكا الجنوبية. وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، فإن الاتحاد الأوروبي أهم شريك تجاري لـ(ميركوسور).

وذكرت ميركل أنه من المهم الآن استئناف المفاوضات، وقالت: “نحن نعمل على ذلك حالياً”، مشيدة بدور أوروجواي في الدفع إلى استئناف المحادثات مع الاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أن ميركل سوف تستقبل رئيس أوروجواي تاباري فازكيز يوم الأربعاء المقبل في ديوان المستشارية ببرلين لإجراء محادثات حول العلاقات التجارية بين البلدين.

وذكرت ميركل أن “الاقتصاد الأخضر” من الموضوعات الرئيسية التي سيدور حولها الاجتماع.

ويقصد بـ”الاقتصاد الأخضر” تحسين الرفاهية للمواطنين عبر الاستخدام الأمثل للموارد البيئية مع مراعاة التنمية المستدامة. (DPA)

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