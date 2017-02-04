ألمانيا : وزير الخارجية يلغي لقاء في حزبه عقب عودته مريضاً من الولايات المتحدة

ألغى وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، خطاباً كان من المخطط أن يلقيه في اجتماع لحزبه الاشتراكي الديمقراطي، بسبب مرضه عقب عودته من زيارة للولايات المتحدة.

وقال المدير التنفيذي للحزب في مدينة جوسلار الألمانية فولكر تاوبه السبت، “جابريل مصاب بنزلة برد شديدة، وضاعف الإرهاق الناجم عن الرحلة الجوية الطويلة من المرض”.

وكان من المخطط في الأساس أن يتوجه جابريل إلى مسقط رأسه في جوسلار عقب وصوله إلى برلين صباح اليوم ليلقي خطاباً أمام نحو 50 مندوباً في حزبه، خلال مؤتمر لاختيار تشكيل القيادة المحلية الجديدة للحزب وانتخاب مندوبين جدد.

وكان من المنتظر أيضاً أن يتحدث جابريل خلال المؤتمر عن تخليه عن الترشح للمنافسة على منصب المستشارية.

تجدر الإشارة إلى أنه من المخطط أن يصبح رئيس البرلمان الأوروبي السابق مارتن شولتس رئيساً للحزب الاشتراكي الديمقراطي ومنافساً للمستشارة أنجيلا ميركل على منصب المستشارية في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وأجرى جابريل أولى محادثاته كوزير للخارجية مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون ونائب الرئيس الأمريكي مايك بينس في واشنطن خلال الأيام الماضية. (DPA)

عكس السير