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إسبانية سورية ترفع دعوى قضائية ضد بشار الأسد بعد أن عثرت على صورة شقيقها بين صور ضحايا التعذيب في سجونه ( فيديو )

‏11 ساعة مضت أهم الأخبار, حوادث 4 تعليقات

إسبانية سورية ترفع دعوى قضائية ضد بشار الأسد بعد أن عثرت على صورة شقيقها بين صور ضحايا التعذيب في سجونه ( فيديو )

عكس السير

4 تعليقات

  1. تصرف سليم مهما تكن نتائجه
    فبراير 4, 2017 , 2:13 ص في 2:13 ص

    ان كل سوري ممن تضرر من هذا النظام المجرم مهما كان نوع هذا الضرر ان كان بالارواح او الاموال او التشريد ان يحاول ما فعلته هذه السورية الشجاعة رغم انعدام العدالة ولكن هذا قد يؤدي يوما الى جر هذا القاتل الى قفص الاتهام

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  2. كابوس
    فبراير 4, 2017 , 2:38 ص في 2:38 ص

    صورة واحدة من هالصور تكفي لأي حيوان ان يكره الاسد و طائفته ليوم الدين، الا صراصير و جرذان و خنازير الفسيفساء الخ….

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  3. مسلم عربي
    فبراير 4, 2017 , 4:59 ص في 4:59 ص

    غداً ستطهر ملايين الدعاوي في العالم لضحايا الشعب السوري على يد السفاح بشار الفسد

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  4. حلبي وشوية كرامة
    فبراير 4, 2017 , 12:09 م في 12:09 م

    يسقط الجرز ابن الجرز بشار الاسد وكل من وقف لجانبه من ايران وحزب الشيطان وروسيا وداعش وكل من دار في فلكهم

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