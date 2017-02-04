إسبانية سورية ترفع دعوى قضائية ضد بشار الأسد بعد أن عثرت على صورة شقيقها بين صور ضحايا التعذيب في سجونه ( فيديو )
عكس السير
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11 ساعة مضت أهم الأخبار, حوادث 4 تعليقات
إسبانية سورية ترفع دعوى قضائية ضد بشار الأسد بعد أن عثرت على صورة شقيقها بين صور ضحايا التعذيب في سجونه ( فيديو )
ان كل سوري ممن تضرر من هذا النظام المجرم مهما كان نوع هذا الضرر ان كان بالارواح او الاموال او التشريد ان يحاول ما فعلته هذه السورية الشجاعة رغم انعدام العدالة ولكن هذا قد يؤدي يوما الى جر هذا القاتل الى قفص الاتهام
صورة واحدة من هالصور تكفي لأي حيوان ان يكره الاسد و طائفته ليوم الدين، الا صراصير و جرذان و خنازير الفسيفساء الخ….
غداً ستطهر ملايين الدعاوي في العالم لضحايا الشعب السوري على يد السفاح بشار الفسد
يسقط الجرز ابن الجرز بشار الاسد وكل من وقف لجانبه من ايران وحزب الشيطان وروسيا وداعش وكل من دار في فلكهم