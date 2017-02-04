إنفجار مدرعة روسية في جبلة

انفجرت عربة روسية مدرعة في مدينة جبلة، وسط تأكيدات من قبل الإعلام الموالي بعدم وجود خسائر بشرية.

وأفادت وسائل إعلام وشبكات إخبارية موالية، بأن عربة روسية مدرعة ارتفعت درجة الحرارة فيها، ما أدى إلى انفجار الذخائر الموجودة داخلها.

ووقعت الحادثة على أوتستراد جبلة بين من قرية الزهيريات، وتم بعد إطفاء الحريق فتح الطريق مجدداً.

وأشار الإعلام الموالي إلى عدم وجود خسائر بشرية، فيما قالت “القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية” التي يديرها عناصر من داخل القاعدة (غير رسمية)، إنه “تم التعامل على الفور مع الوضع الطارئ (الحادثة)، ونستبعد فرضية وجود عمل مفتعل”.

* الصورة تعبيرية

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