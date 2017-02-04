البنتاغون : لا خطط لزيادة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

قال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، السبت، إن واشنطن لا تخطط لزيادة قواتها المتمركزة في الشرق الأوسط.

وأضاف ماتيس في مؤتمر صحافي بالعاصمة اليابانية طوكيو “رغم تحركات إيران لزعزعة استقرار المنطقة، إلا أن زيادة الوجود العسكري الأمريكي ليس من ضمن الخيارات بعد”.

ووصف ماتيس إيران بـ “أكبر دولة راعية للإرهاب في الشرق الأوسط”.

والجمعة، أعلنت واشنطن عقوبات اقتصادية بحق 25 من الشخصيات والشركات الإيرانية، قالت واشنطن إن لها صلة بالمشروع الصاروخي الإيراني وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وينهي ماتيس اليوم جولته الخارجية التي بدأها الخميس إلى اليابان وكوريا الجنوبية، والتي تعد الأولى له منذ تولي منصب وزير الدفاع. (ANADOLU)

عكس السير