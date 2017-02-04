التحريض اليميني يساهم بذلك .. صحيفة : طبيب ألماني من بين المئات الذين اشتروا أسلحة غير مرخصة خوفاً من اللاجئين

قالت صحيفة “سود دويتشه” الألمانية، إن العديد من الألمان يشترون السلاح من السوق السوداء بسبب خوفهم من اللاجئين.
والتقت الصحيفة بالطبيب الكسندر هاس، الذي قامت بتغيير اسمه لكي لا يلقى القبض عليه لشراء سلاح بلا رخصة.
وقال هاس إنه اشترى مسدساً من موقع www.migrantenschreck.ru وقام بتحويل 591 يورو إلى حساب مصرفي في المجر.
وأضاف أنه بعد أسابيع قليلة حصل على السلاح مع طلقاته بصندوق عبر البريد.
وذكرت الصحيفة أن هاس لم يكن حذراً عند شرائه السلاح عبر الانترنت، فهو لم يستخدم اتصالاً مشفراً ( VPN ) مما يزيد من خطورة القبض عليه من قبل الشرطة.
وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن المئات في جميع أنحاء ألمانيا قاموا بشراء أسلحة وذخيرة غير مرخصة من اثني عشر بلداً.
وتابعت الصحيفة، أن التحريض اليميني ضد اللاجئين يبين كيف يقع الناس بسهولة لفريسة الخوف مما يدفعهم إلى شراء الأسلحة غير المرخصة.
وأكد هاس أنه لا يريد إطلاق النار لا على الألمان ولا على اللاجئين، وقال : “أعتقد أن تدفق الأجانب سيزيد من معدل الجريمة”، وأضاف: “الهجرة غير المنضبطة تعد مشكلة هنا ونحن بحاجة إلى تغيير سياسة الهجرة 180 درجة”.
وختمت الصحيفة بالقول إن من يخالف قانون شراء السلاح يتعرض إلى مخالفة مالية كبيرة أو يسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
يشار إلى أن موقع “Migrantenschreck.ru” الذي باع مئات من الأسلحة النارية غير القانونية ، خارج الخدمة ولا يمكن الوصول إليه حالياً.
بفرنسة أيضا الكثير من الفرنسيين البسطاء اشتروا سلاح خوفا من اللاجئين السوريين تحديدا..مع أن أعداد اللاجئين السوريين في فرنسة قليلة جدا.. لكن تم تخويف الناس منا العام الماضي. هؤلاء ناس بسطاء أميين و أنصاف متعلميين أما أطباء أو متعلمين جامعيين فلم أسمع هنا بذلك.
الحمد لله بأمريكا السلاح مرخص وانا أمنت على حالي … النهاية قربت وأوروبا وأمريكا رح تشهد حروب أهلية وحيصير إبن البلد يتقاتل مع اللاجئ والغريب يلي جاية وبدو دولة إسلامية ..
شوف نهاية الموقع
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يعني روسيا
لان دور فتش ممكن تلاقو تسعين بالمية من هدول اللي عم يعارضو الاجانب و المهاجرين هنن نفسن اجانب روس او بولونيين لكن الغالب روس اخدو الجنسية الالمانية و صدقو عحالن انن صارو المان
بخصوص فهم الشرع كما ينبغي, اساسا” اللاجئ المسلم بشكل عام و السوري بشكل خاص ما عرفان الله وين حاطو و ازا بيعرف يصلي و بيصوم رمضان بيكون عامل انجاز, سهل كتير لهيك نماذج انها تتزكر خلفيتها الدينية فجأة بعد ما تلمس الفروق الثقافية بين الشرق و الغرب وبدل ما يبحث و يتفقه بدينو بحيث يطور فهمو للدين و يمارس اسلامو بشكل سليم بياخد أقصر الطرق وبيطالب بدولة شرع في الغرب!99% من اللاجئين في الغرب بحاجة لدورات تطوير الفهم للدين لاستيعاب حاجة اللاجئ المسلم لتقديم نفسو كمسلم قادر على الاندماج بالمجتمع الغربي.