التحريض اليميني يساهم بذلك .. صحيفة : طبيب ألماني من بين المئات الذين اشتروا أسلحة غير مرخصة خوفاً من اللاجئين

قالت صحيفة “سود دويتشه” الألمانية، إن العديد من الألمان يشترون السلاح من السوق السوداء بسبب خوفهم من اللاجئين.

والتقت الصحيفة بالطبيب الكسندر هاس، الذي قامت بتغيير اسمه لكي لا يلقى القبض عليه لشراء سلاح بلا رخصة.

وقال هاس إنه اشترى مسدساً من موقع www.migrantenschreck.ru وقام بتحويل 591 يورو إلى حساب مصرفي في المجر.

وأضاف أنه بعد أسابيع قليلة حصل على السلاح مع طلقاته بصندوق عبر البريد.

وذكرت الصحيفة أن هاس لم يكن حذراً عند شرائه السلاح عبر الانترنت، فهو لم يستخدم اتصالاً مشفراً ( VPN ) مما يزيد من خطورة القبض عليه من قبل الشرطة.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن المئات في جميع أنحاء ألمانيا قاموا بشراء أسلحة وذخيرة غير مرخصة من اثني عشر بلداً.

وتابعت الصحيفة، أن التحريض اليميني ضد اللاجئين يبين كيف يقع الناس بسهولة لفريسة الخوف مما يدفعهم إلى شراء الأسلحة غير المرخصة.

وأكد هاس أنه لا يريد إطلاق النار لا على الألمان ولا على اللاجئين، وقال : “أعتقد أن تدفق الأجانب سيزيد من معدل الجريمة”، وأضاف: “الهجرة غير المنضبطة تعد مشكلة هنا ونحن بحاجة إلى تغيير سياسة الهجرة 180 درجة”.

وختمت الصحيفة بالقول إن من يخالف قانون شراء السلاح يتعرض إلى مخالفة مالية كبيرة أو يسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

يشار إلى أن موقع “Migrantenschreck.ru” الذي باع مئات من الأسلحة النارية غير القانونية ، خارج الخدمة ولا يمكن الوصول إليه حالياً.

عكس السير