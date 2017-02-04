السعودية تحذر مبتعثيها بواشنطن من الخوض في النقاشات السياسية و الدينية

حذرت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة ، السبت، الطلاب والطالبات المبتعثين ، من الخوض في النقاشات السياسية والدينية أو المشاركة في التصريحات الإعلامية.

وقالت صحيفة «عكاظ» السعودية، في عددها الصادر اليوم السبت، إن الملحقية طالبت المبتعثين في تعميم عاجل على الطلاب والطالبات كافة بعدم ارتياد الأماكن المشبوهة والمناطق غير الآمنة، وتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن التجمعات بأشكالها كافة.

وحددت الملحقية ثلاثة التزامات للمبتعثين، وهى: الانتباه للمستندات الرسمية والثبوتية عند القدوم إلى بلد الابتعاث، وتسديد غرامة المخالفات، وحضور جلسات المحاكم في التواريخ المحددة من جانب المحكمة. (DPA)

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