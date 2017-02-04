السعودية تعتزم إنشاء أكبر صندوق سيادي في العالم

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن المملكة تسعى إلى أن تصبح “قوة استثمارية عالمية” وأن يكون صندوق الاستثمارات العامة أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم.
وقال الجدعان في ندوة حول “رؤية السعودية 2030″، الخميس 2 فبراير/شباط: “نعمل على تحويل موقعنا الاستراتيجي الفريد إلى مركز لوجستي عالمي يعمل على ربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وإفريقيا… يجب أن تكون لدينا قوتان أساسيتان البشرية والمالية لتحقيق مستهدفات الرؤية 2030”.
وأشار الجدعان إلى أنه تم تأسيس مكتب ترشـيد الإنفـاق التشغيلي والرأسمالي، العام الماضي، لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتم عمل مكتب لمراجعة المشاريع الحكومية، وقال إن هذه المراجعة وفرت ما يقارب 80 مليار ريال في التكاليف. (RT)
عكس السير
قيم الخبر
يا اخي فنانيييين باللعب على الالفاظ التخفيض يسمى ترشيد ، تغيير الاخطاء الكارثية السابقة يسمونها اصلاح يعني عندون جيش من اساتذة اللغة العربية ليطلعوا بهذه الالفاظ المنمقة ، دولة لا تفرق عن نظام بشار فشلت في تطوير مجتمعها المتخلف ليواكب العصر ولو انقطع النفط سنتين بس ، عندجما تنظر اليها لا تفرق بينها وبين دولة افريقية متخلفة ، بسبب الفساد وشفط طبقة معينة ونهب كامل الثروة الوطنية بدل تطوير شعبها من صهر الملك فهد يلي يملك ال mbc الى تبع اوربت الى … الخ الى محمد بن سلمان نفسه اللي اشترى مؤخراً يخت فوق 300 مليون دولار من تاجر فودكا روسي بس ليستقبل وزير الخارجية الامريكي جون كيري عليه!!! هذه الناس ميؤوس منها والحل هو التركيز على توعية اوروبا واميركا عن كارثية ما يفعلوه هذه الطبقة في المجتمع وان الخطر هو تحول السعوديين الى مثل السوريين والليبين والهجرة الى اوروبا مستقبلاً بسبب التخلف والجهل والفقر واليأس والهرب الى الحل او ما يعتقدونه مجتمعات متطوره اكثر منهم لتطورهم وترقيهم ، وبالتالي الحجز على اموال هذه الطبقة في سعي لتغييرها او الضغط عليها ، اخيراً التنمية البشرية قبلنا مرت بها مجتمعات متخلفة مثل الهند والصين مشيت فيها والطريق مزفلت وموجود يبقى المشي عليه وهو التعليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم والشراكة مع الشركات العالمية لمحاولة نقل التقنية ثم المشاركة في التصنيع ثم التصنيع ، خذ مثلاً شركة بجاج الهندية للدراجات النارية وهي شركة هامشية متأخرة اشترت 47% من شركة KTM النمساوية، وقامت بنقل التقنية الان تعتبر انجح شركة دراجات نارية في العالم الثالث بل تساوي جودتها هوندا او سوزوكي للمجتمعات التي تعجز عن شراء دراجات نارية يابانية ، وقس على ذلك الصينيين الذين تعاقدوا مع مصمم سيارات BMW بمبلغ خيالي الطريق موجودة بس التخلف والغباء في هذه الناس تكعيبي وليس تربيعي وبالتالي عمبجربوا بشعبهون والفلوس جاي بالسهل ولا يوجد ادنى رقابة او محاسبة ولو طارت الفلوس مثل اللي قبلها لن يسألهم احد ، غير ما قلت حيضلوا يشتروا اححححححلى سيارات ولكن بعد 5 سنوات تصير قديمة ويكبوها وعند نهاية عصر النفط بيرجعوا للصفر وبيحلموا بشراء الدولاب الامامي ولا يجدون ثمنه ، للاسف حرفياً لا يوجد شخص وطني في كامل العالم العربي ويلي بيفهم الوضع بيفركها على اوروبا ولم ولن يعود ما هو ما صدق من الله زمط لعالم متقدم شو بدو يرجعوا للتخلف والغباء والديكتاتورية
شو قلت حبيبي؟
اكبر صندوق خرجية امريكي في العالم؟؟
بدها صفنة