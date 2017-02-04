السعودية تعتزم إنشاء أكبر صندوق سيادي في العالم

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن المملكة تسعى إلى أن تصبح “قوة استثمارية عالمية” وأن يكون صندوق الاستثمارات العامة أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم.

وقال الجدعان في ندوة حول “رؤية السعودية 2030″، الخميس 2 فبراير/شباط: “نعمل على تحويل موقعنا الاستراتيجي الفريد إلى مركز لوجستي عالمي يعمل على ربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وإفريقيا… يجب أن تكون لدينا قوتان أساسيتان البشرية والمالية لتحقيق مستهدفات الرؤية 2030”.

وأشار الجدعان إلى أنه تم تأسيس مكتب ترشـيد الإنفـاق التشغيلي والرأسمالي، العام الماضي، لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتم عمل مكتب لمراجعة المشاريع الحكومية، وقال إن هذه المراجعة وفرت ما يقارب 80 مليار ريال في التكاليف. (RT)

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