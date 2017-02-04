العثور على 7 كلغ من ” الكوكايين ” في مقدمة طائرة أميركية !

عثر عامل صيانة على 7 كيلوغرامات من #الكوكايين مخبأة في مقدمة طائرة تابعة لشركة “أميركان إيرلاينز”.

الطائرة القادمة من #كولومبيا إلى ميامي حطت في مطار ميامي الدولي، ولكن بسبب الزحمة تم تحويلها إلى مركز تلسا للصيانة ، وبإجراء كشف دوري روتيني على الطائرة من نوع بوينغ 757، عثر العامل على المواد المهربة مخبأة خلف عازل غريب فأبلغ السلطات مباشرة.

وقال متحدث باسم الشركة لموقع “كوندي نست ترافلر “إن الشركة تعمل مع السلطات الأمنية لكشف ملابسات الحادث وفق ما نقلت صحيفة إيلاف ، وتبلغ قيمة المخدرات نحو 200 ألف دولار، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تهريب مخدرات على متن طائرة.

إذ كانت مضيفة طيران على شركة جت بلو الأميركية، هربت في حقيبتها نحو 15 كلغ من الكوكايين بمبلغ 3 ملايين دولار. وعندما كشفت الأشعة المواد المحظورة تركت الحقيبة وخلعت كعب حذائها العالي وفرت هاربة من المطار، ليتم اعتقالها بعد أسبوع في مطار كينيدي بنيويورك.

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